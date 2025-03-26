Задержан подозреваемый в угрозе убийством в Златоусте

Для этого мужчина использовал охотничье ружье

В Златоустовском городском округе сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области задержали 55‑летнего жителя Кусинского района, подозреваемого в угрозе убийством 46‑летнему местному жителю, сообщили в региональном полицейском главке.

Инцидент случился 19 ноября 2024 года в Веселовке.

Подозреваемый, находясь у дома потерпевшего, угрожал ему убийством, используя охотничье ружье, и произвел два предупредительных выстрела в землю. Ружье изъяли. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).