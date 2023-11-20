В Москве задержан бывший директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии России.
Сейчас Алексей Яковлев занимает должность заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России.
«Оперативные мероприятия связаны с деятельностью Алексея Яковлева в нацпарке „Таганай“»,— прокомментировали в министерстве.
Должность в ведомстве задержанный получил в 2021 году.