Дорожное ограждение ранило женщину после столкновения легковушек в Челябинске. Обстоятельства ДТП устанавливает Госавтоинспекция, сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, во вторник, 1 июля, около 10 часов утра у дома 5 по улице Воровского произошло столкновение между автомобилем Audi под управлением 28‑летнего мужчины и Mercedes под управлением 36‑летнего местного жителя. После удара Audi отлетел в перильное ограждение и повредил его. В результате ограждение вместе с кашпо упало на стоявшего рядом пешехода.
В результате женщина-пешеход получила травмы.
Госавтоинспекция города Челябинска призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности и учитывать погодные условия.