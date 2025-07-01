Забор с кашпо ранил пешехода после ДТП в Челябинске

Авария произошла утром 1 июля на Воровского

Дорожное ограждение ранило женщину после столкновения легковушек в Челябинске. Обстоятельства ДТП устанавливает Госавтоинспекция, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, во вторник, 1 июля, около 10 часов утра у дома 5 по улице Воровского произошло столкновение между автомобилем Audi под управлением 28‑летнего мужчины и Mercedes под управлением 36‑летнего местного жителя. После удара Audi отлетел в перильное ограждение и повредил его. В результате ограждение вместе с кашпо упало на стоявшего рядом пешехода.

В результате женщина-пешеход получила травмы.

Госавтоинспекция города Челябинска призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности и учитывать погодные условия.