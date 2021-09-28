Солдат-срочник из Свердловской области, пропавший в лесу у поселка Свободный, найден мертвым. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Центрального военного округа
Как сообщают в ЦВО, мужчина пытался взобраться на опору ЛЭП и получил смертельный разряд электрического тока.
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