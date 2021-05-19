Сотрудники МЧС Абхазии не обнаружили на перевале Химса екатеринбуржца Владимира Ульянова, который был там оставлен группой туристов 12 мая. Об этом сообщили сегодня, 19 мая, в пресс-службе республиканского МЧС.
В составе поисково-спасательной группы — инструктор туристической группы Анна Гилева.
«Спасатели обследовали окрестности, однако осмотр не дал результатов. Принято решение самым тщательным образом исследовать маршрут предполагаемого движения из высокогорной зоны в сторону побережья. Спасатели надеются на то, что Ульянов решил самостоятельно спускаться с высокогорья и, следовательно, его можно обнаружить на возвратном маршруте», — говорится в сообщении МЧС.
Поиски российского туриста в верховьях Гумисты ведутся с 12 мая. 13 мая группа туристов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Тагила спустилась с гор в Абхазии. Выяснилось, что один из путешественников был оставлен в горах, так как не мог продолжать восхождение до финальной точки.Туристы пытались вернуться в базовый лагерь, в котором оставили 64-летнего Владимира Ульянова, но им помешала непогода.