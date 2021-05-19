Заблудившегося в горах Абхазии туриста не нашли в базовом лагере

Поисковая группа добралась до перевала, где оставили россиянина

Сотрудники МЧС Абхазии не обнаружили на перевале Химса екатеринбуржца Владимира Ульянова, который был там оставлен группой туристов 12 мая. Об этом сообщили сегодня, 19 мая, в пресс-службе республиканского МЧС.

В составе поисково-спасательной группы — инструктор туристической группы Анна Гилева.

«Спасатели обследовали окрестности, однако осмотр не дал результатов. Принято решение самым тщательным образом исследовать маршрут предполагаемого движения из высокогорной зоны в сторону побережья. Спасатели надеются на то, что Ульянов решил самостоятельно спускаться с высокогорья и, следовательно, его можно обнаружить на возвратном маршруте», — говорится в сообщении МЧС.

Поиски российского туриста в верховьях Гумисты ведутся с 12 мая. 13 мая группа туристов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Тагила спустилась с гор в Абхазии. Выяснилось, что один из путешественников был оставлен в горах, так как не мог продолжать восхождение до финальной точки.Туристы пытались вернуться в базовый лагерь, в котором оставили 64-летнего Владимира Ульянова, но им помешала непогода.