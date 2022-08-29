За Юрюзанью загорелся лес

Огонь вспыхнул на склоне горы

Сегодня, 29 августа, очевидцы сообщили о пожаре в лесу за Юрюзанью. В ГУ лесами Первому областному информагентству сообщение подтвердили.

Огонь распространился на площади 0,7 га.

На месте работают 13 пожарных и три единицы техники.

«Тушение усложняется местом. Горит лес на склоне горы. Угрозы населенным пунктам нет», — сообщили в ведомстве.

В 2021 году на территории Челябинской области произошло 1086 лесных пожаров. Это почти в два раза больше, чем в 2020-м. При этом площадь возгораний выросла в пять раз — до 41,4 тысяч га. Ущерб оценивается в 1,053 млрд рублей. В 2020 году сумма была меньше в четыре раза — 278 млн рублей.