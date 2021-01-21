За взятку от студента задержан заведующий кафедрой УралГУФКа

По версии следствия, профессор получил более 20 тысяч рублей

В Челябинской области задержан заведующий кафедрой теории и методики спортивных игр Уральского государственного университета физкультуры. 68-летний профессор Виктор Олефиренко подозревается в получении взятки.

По версии следствия, от студента он получил более 20 тысяч рублей взамен за сдачу экзамена без проверки знаний. Сейчас устанавливается его причастность к аналогичным эпизодам.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Добавим, что в учебном заведении корреспонденту ИА «Первое областное» прокомментировать произошедшее отказались.

Напомним, осенью прошлого года Центральный районный суд признал бывшего ректора УралГУФК Евгения Орехова виновным в получении откатов при выполнении госконтрактов и превышении должностных полномочий. Вуз пострадал почти на пять миллионов рублей. Его дочь Анастасия Орехова признана виновной в посредничестве в получении отцом 12 взяток. Двумя посредниками оказались бизнесмены Валерий Поляк и Игорь Чариков, через которых ректору передавали взятки от охранных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний.Орехову суд назначил шесть лет колонии строгого режима и штраф в размере трех миллионов рублей. Его дочь получила четыре года колонии общего режима и штраф в размере двух миллионов.