За выходные жители Челябинска перевели мошенникам 2,6 млн рублей

Потерпевшие поверили в схему мнимого заработка на инвестициях

Только за минувшие выходные в Челябинске жертвами мошенников стали две 67-летние женщины. Потерпевшие перевели злоумышленникам 2,6 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

Первое ЧП случилось с жительницей Металлургического района.

Женщине позвонил якобы финансовый аналитик и предложил заработок на бирже. Он убедил потерпевшую вложить 50 тысяч рублей и взять кредит. Пенсионерке одобрили 1,8 млн рублей, она отдала эти деньги мошенникам, предполагая, что кладет их на свой счет на бирже.

Второй жертвой стала жительница Северо-Запада. Женщина положила на «инвестиционный счет» 600 тысяч рублей, потом вывела четыре тысячи, а остальная сумма оказалась заблокирована. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.