За выходные в Челябинской области случилось 95 ландшафтных пожаров

Составлено 15 административных протоколов

В минувшие выходные в Челябинской области произошло 95 ландшафтных пожаров, уничтоживших 66 гектаров леса. С начала пожароопасного периода зафиксировано уже 528 пожаров на общей площади 446 гектаров — это в десятки раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для борьбы с огнем работают патрульно-контрольные группы, проводятся профилактические беседы с населением. За два дня составлено 15 протоколов об административных правонарушениях. МЧС России напоминает о серьезности ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности. Подробнее о штрафах мы ранее рассказывали в материале.

Чтобы обезопасить себя и окружающих, необходимо:

• Очистить территорию вокруг домов от сухой травы и растительности.

• Соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня и курении.

• С осторожностью проводить работы, связанные с огнем.