За выходные в Челябинске двое водителей сбили пешеходов и скрылись с места ДТП

ГИБДД напоминает об ответственности за оставление места аварии

В Челябинске напротив дома 60а по улице Сосновая Роща 75-летний водитель «Ниссана» сбил 68-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось накануне днем. Пешеход получил травмы.

В минувшую субботу 50-летний водитель «Пежо» во дворе на Комсомольском проспекте, 34а сбил пешехода и скрылся. 61-летний мужчина получил травмы.

«За оставление места ДТП грозит административная ответственность, штраф и лишение права управления авто до двух лет. В зависимости от тяжести исхода предусмотрена и уголовная ответственность», — напомнили в ГИБДД.