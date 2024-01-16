За утро два человека погибли на пожарах в Челябинске

Вспыхнули квартиры в Металлургическом и Тракторозаводском районах

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Сегодня, 16 января, на пожарах в Челябинске погибли двое мужчин, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В 9 утра огонь вспыхнул в квартире дома на улице Первого Спутника. В горящей квартире на диване обнаружили тело мужчины. Сотрудники МЧС оперативно потушили пламя, не допустив распространение огня на соседние квартиры. На улице Танкистов загорелись вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.

«Внутри обнаружен мужчина, которого сотрудники МЧС незамедлительно вынесли на свежий воздух. К сожалению, спасти его не удалось», — рассказали в ведомстве.

Из-за задымления на улицу эвакуировались 12 человек, шестерых жильцов пожарные вывели на свежий воздух в спаскомплектах.