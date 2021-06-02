За упавшую наледь на голову женщине в Миньяре ответят коммунальщики

Материалы уголовного дела переданы в суд

Инженер и мастер по текущему ремонту Миньярской коммунальной компании предстанут перед судом за падение снега и наледи с крыши многоквартирного дома, которые причинили тяжкий вред здоровью 45-летней женщины. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Установлено, что главный инженер и мастер по текущему ремонту ООО „Миньярская коммунальная компания“ не предприняли мер по очистке от наледи и снега всей крыши дома, расположенного по ул. Центральной, 6 в Миньяре. Небезопасную территорию не огородили сигнальными лентами. В результате 19 марта снег и наледь упали на проходившую мимо 45-летнюю местную жительницу», — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ашинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении двух должностных лиц ООО «Миньярская коммунальная компания», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд.

Ранее наш сайт сообщал, что женщина в тяжелом состоянии попала в реанимацию Ашинской районной больницы. В тот же день, 19 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов незамедлительно проработать вопрос очистки крыш жилых домов и социальных учреждений от снега и льда.

