За сутки в ДТП на дорогах Челябинска пострадали трое детей

Девочки находились на прогулке без сопровождения взрослых

Напротив дома № 14 по улице Марченко водитель маршрутки № 50 сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьнице назначили амбулаторное лечение, сообщили сегодня, 24 июня, в ГИБДД по Челябинску.

Также накануне днем напротив дома № 25 по улице Каслинской водитель Toyota при повороте налево сбил 13-летнюю и 14-летнюю девочек. Они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Одной из пострадавших оказана разовая медицинская помощь, второй школьнице назначили амбулаторное лечение.

«Водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть по пешеходным переходам. Невыполнение водителем данных требований влечет за собой административную ответственность», — напомнили в Госавтоинспекции.