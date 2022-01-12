За сутки в ДТП на дорогах Челябинска пострадали пять человек

В том числе травмы получил пожилой пешеход

Напротив дома № 54 по улице Воровского при столкновении автомобилей «Грейт-Волл» и «Рено» пострадал 57-летний пассажир второго автомобиля. На улице Российской при столкновении трех машин пострадала 64-летняя пассажирка одной из них. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Накануне днем на улице Калинина 73-летний водитель «Тойоты» сбил пешехода на проезжей части. 80-летняя женщина получила травмы. На улице Дубравной при столкновении «Лады» и БМВ пострадал водитель отечественной легковушки.

На улице Худякова 27-летний водитель «Ауди» столкнулся с «Хендай» и получил травмы.