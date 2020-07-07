За сутки в Челябинске произошло 36 ДТП

В двух авариях пострадали люди.

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В Челябинске за прошедшие сутки произошло 36 аварий, — две из них с пострадавшими. Водитель сбил пешехода, а в результате столкновения иномарки и отечественной легковушки двое получили травмы.

Днем 6 июля напротив дома 1 по улице Бурденюка 35-летний водитель за рулем «Инфинити» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада».

«В результате происшествия пострадали: водитель автомобиля „Инфинити“ и пассажирка автомобиля „Лада“», — прокомментировали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Утром этого же дня напротив дома 10 по улице Овчинникова 36-летний водитель, управляя «Шевроле Круз», сбил пешехода на парковке.

«При движении задним ходом по парковке совершил наезд на пешехода, переходившего данную парковку слева направо по ходу движения автомобиля», — говорится в сообщении.

Травмы получил 26-летний горожанин. Ему назначили амбулаторное лечение.