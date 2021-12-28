За сутки на дорогах Челябинска в ДТП пострадали двое детей

Семилетняя пассажирка авто получила травмы, 16‑летнего пешехода сбила машина

Напротив дома № 20 по улице Чайковского водитель автомобиля «Лифан» сбил 16-летнего подростка. Напротив дома № 16 по улице Хлебозаводской в столкновении трех автомобилей пострадала семилетняя девочка. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

26-летний водитель «Лифана» сбил 16-летнего парня, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток получил травмы. Накануне утром 21-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» несвоевременно затормозил и врезался в остановившийся впереди «Ираном».

После удара автомобиль «Лада» изменил траекторию движения и столкнулся с «Фольксвагеном Джетта», в котором находилась семилетняя пассажирка. Девочка получила травмы.

Также накануне в ДТП с тремя авто пострадал 33-летний водитель. Мужчину госпитализировали.