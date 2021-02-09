За санитарные нарушения закрыли челябинский комбинат детского питания

Работа предприятия прекращена на 30 суток

Тракторозаводский районный суд постановил закрыть на 30 суток ООО «Детское общественное питание» за нарушение санитарных норм. О закрытии предприятия сообщили в пресс-центре Управления Федеральной службы судебных приставов сегодня, 9 февраля.

В ходе проверки выяснилось, что на комбинате не было организовано пространство для мойки и дезинфекции транспортной тары, также сотрудники предприятия нарушили поточность технологических процессов и сами не соблюдали гигиенические нормы — мыли руки в одной раковине, установленной в мясо-рыбном цехе. Обнаружены загрязнения внутри холодильного оборудования. Всего в протокол инспекторы внесли 15 нарушений.

По факту нарушения норм СанПиН Тракторозаводский райсуд принял решение о приостановлении деятельности предприятия на 30 суток. Напомним, в челябинской школе № 116 проходит прокурорская проверка после выдачи детям молока с истекшим сроком годности.