За резню в маршрутке магнитогорец получил 6,5 года колонии

А еще он выплатит пострадавшему горожанину денежную компенсацию

36-летний житель Магнитогорска в мае прошлого года, будучи пьяным, решил воспользоваться маршруткой. Выходя из салона, он ударил ножом в шею и живот незнакомого пассажира. Пострадавший до этого не вступал в конфликт с нарушителем. Сегодня стал известен приговор магнитогорцу по данному делу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На мужчину после инцидента завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Суд принял во внимание, что ранее нарушитель уже отбывал наказание в тюрьме. Это стало отягчающим обстоятельством. Мужчина получил 6,5 года в исправительной колонии особого режима. Также он выплатит потерпевшему 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что суд оставил блогера Альфреда Джавадова в СИЗО. Экс-участник «Дома-2» устраивал разборки в ресторанах и магазинах города.