За растрату при реализации нацпроекта осужден бывший сотрудник «Челябэнерго»

Он похитил имущество, предназначенное для нацпроекта «Цифровая экономика»

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему директору одного из подразделений ОАО «МРСК Урала» — Челябэнерго». Экс-начальник признан виновным в растрате в особо крупных размерах — он похитил имущество на сумму в 8,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным пресс-службы УФСБ, оперативники ведомства выяснили, что директор растратил вверенное имущество на 8,3 миллиона рублей. Пропавшее оборудование предназначалось для установки на энергообъектах области в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Должностное лицо признано виновным в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), приговор составил 4 года условно с испытательным сроком в пять лет. Мягкость наказания объясняется тем, что обвиняемый в ходе следствия полностью возместил причиненный ущерб.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что уголовное дело было возбуждено в отношении двух энергетиков — заместителя директора ПО «Центральные электрические сети» и начальника Сосновских районных электрических сетей Вячеслава Сельницына. По версии следствия на момент утверждения обвинительного заключения в июне 2021 года, два руководителя в 2016—2018 годах составляли поддельные накладные и акты расхода материалов и выносили по этим документам имущество со склада.

В пресс-службе «Челябэнерго» Первому областному информагентству, кроме того, сообщили, что факт преступления был выявлен сотрудниками службы безопасности филиала в результате совместной работы службы безопасности компании «Россети Урал» и правоохранительных органов.

«Совместная с органами работа ведется на постоянной основе с целью профилактики и пресечения правонарушений в контуре ответственности компании. Именно поэтому такие вопиющие случаи единичны и не носят системный характер. Лица, допустившие растрату, были незамедлительно уволены, материалы переданы в ГСУ ГУ МВД РФ по Челябинской области. Нарушители признали свою вину и в настоящее время уже возместили компании часть причиненного ущерба», — сообщает пресс-служба южноуральских энергетиков.