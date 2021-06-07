За прошедшие сутки челябинские пожарные выехали на тушение пуха 200 раз

Бойцы МЧС не успевают возвращаться в депо

Только за прошедшие сутки пожарные Челябинска выезжали на тушение пуха 200 раз. Сегодня также пух поджигают во всех районах города. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным чрезвычайного ведомства, пух в основном поджигают дети. Вызовы поступают из всех районов города. Особенно опасно, когда юные челябинцы балуются во дворах, поджигая пух рядом с машинами.

«Специалисты не успевают заезжать в депо, постоянно на вызовах. Только за вчерашний день зарегистрировано 200 выездов на тушение тополиного пуха. Диспетчеры буквально разрываются. Призываем челябинцев не поджигать пух. Это опасно», — рассказали в ГУ МЧС по региону.

Сегодня столбы дыма от горения пуха из центра города наблюдаются в районе ЧМЗ и на берегу реки Миасс рядом с улицей Российской.

Вчера в Каслях после поджога тополиного пуха огонь перекинулся на кладбище. Полыхали надгробия и венки. Инцидент на камеру сняли очевидцы.