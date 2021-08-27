Житель села Бобровка Троицкого района, который устроил пожар во время заготовки древесины, возместит ущерб лесному фонду в размере 124 тысяч 440 рублей. Исковое заявление о взыскании денег с виновника возгорания направлено в суд, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Пожар произошел 7 августа прошлого года в лесном массиве в 4,8 км восточнее от села Бобровка. Установлено, что местный житель заготавливал древесину по договору купли-продажи для собственных нужд граждан. Из-за неисправности бензопилы вылетела искра, которая попала на сухую траву и подстилку. Вспыхнул пожар на площади 0,80 га.
«По результатам проведенной проверки прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании с ответчика причиненного им ущерба, которое удовлетворено в полном объеме», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Решение суда в законную силу не вступило.