За пожар в лесу под Троицком южноуралец заплатит более 120 тысяч рублей

Возгорание произошло во время заготовки древесины

Житель села Бобровка Троицкого района, который устроил пожар во время заготовки древесины, возместит ущерб лесному фонду в размере 124 тысяч 440 рублей. Исковое заявление о взыскании денег с виновника возгорания направлено в суд, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Пожар произошел 7 августа прошлого года в лесном массиве в 4,8 км восточнее от села Бобровка. Установлено, что местный житель заготавливал древесину по договору купли-продажи для собственных нужд граждан. Из-за неисправности бензопилы вылетела искра, которая попала на сухую траву и подстилку. Вспыхнул пожар на площади 0,80 га.

«По результатам проведенной проверки прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании с ответчика причиненного им ущерба, которое удовлетворено в полном объеме», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Решение суда в законную силу не вступило.