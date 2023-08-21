За полгода суды в Челябинской области постановили выдворить из России 113 иностранцев

В региональной полиции рассказали о борьбе с нелегальными мигрантами

За воскресенье суды в Челябинской области приняли девять решений о выдворении иностранцев из страны. Еще 37 нарушителей привлекли к административной ответственности. В пресс-службе областной полиции рассказали о ходе операции по поиску мигрантов-нарушителей.

С марта в регионе привлекли к административной ответственности 718 нарушителей. Им грозят штрафы на почти 1,5 миллиона рублей. Кроме того, суды постановили выдворить за пределы России 113 человек.

Незаконно пересечь российскую границу пытались шесть раз. Зафиксировано 12 фактов подделки документов и три случая организации незаконной миграции. На 44 иностранцев завели уголовные дела.

Троих уроженцев среднеазиатских республик, отсидевших за тяжкие преступления, депортировали на родину. Их пребывания в России признали нежелательным. Еще 41 иностранцу закрыли въезд на территорию страны.

Напомним, ранее стало известно, что в Челябинске мигранты нелегально работали в цехе по фасовке сахара.