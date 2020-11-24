Житель Миасса поджёг дорогостоящий экскаватор

Мужчине назначено три года лишения свободы.

В июле этого года в Миассе произошёл пожар крупной техники. На одной из местных автозаправок сгорел погрузчик-экскаватор, который принадлежал владельцу станции.

Оказалось, что поджог совершил один из местных жителей, который испытывал неприязнь к потерпевшему и обвинял его в связи с бывшей возлюбленной. Хозяин сгоревшего экскаватора не понял поступка ревнивца и обратился в правоохранительные органы.

«Миасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога")», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

К слову, осуждённый частично признал свою вину. Он нанёс потерпевшему материальный ущерб на сумму свыше пяти миллионов рублей. Теперь поджигатель проведёт в исправительной колонии общего режима три года.