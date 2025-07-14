За перелом позвоночника на игровом комплексе в Арт‑сквере ребенку выплатят 550 тыс. компенсации

Прокуратура обнаружила дефекты в игровом оборудовании и нашла виновника

Девочка, получившая перелом позвоночника на игровом комплексе в Арт-сквере в Челябинске, получит компенсацию в размере более полумиллиона рублей, сообщает пресс-центр областной прокуратуры.

В надзорное ведомство обратилась мать 12-летней девочки, которая получила компрессионный перелом трех позвонков после падения с игрового комплекса, установленного в сквере. Инцидент произошел в сентябре 2024 года.

«Проверка установила, что детское игровое оборудование находилось в ненадлежащем состоянии, имелись дефекты, которые способствовали травмированию ребенка», — рассказали в ведомстве.

Прокурор обратился в суд с иском к МКУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» (МКУ «ЭВИС»), обслуживающему игровое оборудование, о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей и компенсации материального ущерба в размере около 44 тысяч рублей.

Решением Курчатовского районного суда Челябинска исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

За исполнением судебного решения установлен контроль.