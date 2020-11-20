За оборот 29 килограммов наркотиков будут осуждены трое южноуральцев

Вещества планировали сбыть в других регионах России.

В 2019 году трое южноуральцев договорились заработать деньги, но только незаконным путём. Они планировали сбывать наркотики. У неустановленного лица они приобрели более 29 килограммов веществ, чтобы в дальнейшем их расфасовать и сбыть в различных регионах России.

Только осуществить задуманное горе-дилерам не удалось — их задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей региона. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. „а“, „б“ ч. 3 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере"), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере")», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Теперь обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. В ходе расследования наложен арест на их имущество стоимостью около 3,7 миллиона рублей. Также уголовное дело рассмотрит Миасский городской суд.