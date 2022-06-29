За неделю в Магнитогорске пять детей попали в больницу из‑за отравления алкоголем

Полиция проводит проверку

За прошедшую неделю в больницы Магнитогорска попали пятеро детей с признаками алкогольного отравления. Младшему из них 10 лет, старшим около 16. Всего с начала месяца различные отравления диагностированы у девяти детей.

В ГУ МВД РФ по Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что по фактам употребления детьми алкоголя проводится проверка.

«Вся информация о несовершеннолетних передается в территориальные отделы полиции, проверку проводят инспекторы ПДН, ведется работа с семьями», — прокомментировала начальник пресс-службы регионального полицейского главка Елена Епимахова.

В полиции уточнили, что все происшествия с детьми происходили в разное время и не связаны друг с другом.