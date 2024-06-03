За неделю на Южном Урале поймали 281 пьяного за рулем

Всех нарушителей привлекут к ответственности

На дорогах Челябинской области за неделю остановили 281 нетрезвого водителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Среди нарушителей 247 человек попались в нетрезвом виде впервые. Всех их оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Еще 34 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Для них наказание будет более суровым — всем грозит лишение свободы до трех лет.

«Южноуральцы могут сообщать о случаях управления автомобилем в нетрезвом виде по телефонам дежурной части Госавтоинспекции или по номерам 02 (102 — с мобильного) или 112. Это может спасти чью-то жизнь», — замечают в пресс-службе.

Всего за прошлую неделю на Южном Урале произошло 51 дорожно-транспортное происшествие, где есть пострадавшие.

Автор текста: Софья Слипченко.