За неделю на дорогах Челябинской области выявили 253 нетрезвых водителя

26 из них грозит уголовная ответственность

В период с 26 февраля по 3 марта на дорогах региона выявили 253 водителя, управлявших авто в состоянии опьянения, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

К административной ответственности привлекли 227 человек, в том числе тех, кто отказался от медицинского освидетельствования. Им грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

«При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 26 водителей. Они будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Виновным грозит реальное лишение свободы сроком до трех лет», — рассказали в Госавтоинспекции.

Обо всех известных вам случаях пьяного вождения можно сообщать по номеру 112.