За найденной на Иремеле туристкой направили скорую из Юрюзани

Медики должны встретить Полину Захарову и оценить ее состояние в Тюлюке

Состояние Полины Захаровой, которую четыре дня искали в горах на Большом Иремеле, оценит бригада скорой помощи из Юрюзани. Медики уже выехали на машине в Тюлюк, куда с Большого Иремеля на квадроцикле везут туристку.

«От Иремеля до Тюлюка всего 14 километров, но дорога там непростая — сплошное бездорожье. Для травмированных, обмороженных этот путь особенно сложный. В Тюлюке туристку осмотрят наши врачи. Если решат, что ей нужна госпитализация, повезут в больницу Юрюзани. Дорога от Тюлюка до Юрюзани составляет 55 километров», — рассказала Первому областному информагентству главный врач Катав-Ивановской районной больницы Елена Шильцына.

Медик добавила: местных жителей не удивляет тот факт, что Полина Захарова могла сбиться с пути, хотя тропы на горе Большой Иремель обозначены.



«Я сама как-то там заблудилась. Рельеф горы сложный, а когда идет снег, видимость не превышает и метра — легко уйти на другую сторону горы — в болото», — замечает Елена Шильцына.

К оказанию помощи пострадавшей туристке больница готова. Туристы с Иремеля, Зюраткуля и травмированные на трассе М‑5 поступают сюда не в первый раз.

Редакция «Первого областного» также направила запрос о состоянии Полины Захаровой в Минздрав области.

Челябинку четыре дня искали больше сотни человек с использованием дронов, вертолета и кинологической службы. Опытная туристка и волонтер «Том Сойер Феста» отправилась на Большой Иремель с группой, но отстала и потерялась. Полина пошла в поход, чтобы сделать фотографию для участия в конкурсе по покорению вершин Уральских гор.

Ранее волонтеры первыми сообщили, что Полина найдена. В МЧС подтвердили, что ее отыскали в районе Тыгынских болот.