За ДТП с погибшим подростком в Миассе возбуждено уголовное дело на водителя

Мужчина отпущен под подписку о невыезде

В отношении водителя отечественного автомобиля, сбившего мать и дочь на пешеходном переходе в Миассе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

«В отношении водителя возбуждено дело по ч. 3 ст. 264. Мужчина отпущен под подписку о невыезде», — уточнили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как ранее сообщал наш сайт, авария случилась 24 апреля в районе дома на улице 8 Марта, 189. 46-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21101, наехал на пешеходов, 1975 и 2005 годов рождения, которые переходили дорогу по зебре. После этого автомобиль изменил направление движения и столкнулся со стоящим на остановке автобусом ПАЗ-32054.

В результате девочка от полученных травм скончалась в медицинском учреждении. Ее мать получила телесные повреждения и госпитализирована.