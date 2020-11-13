В мошенничестве подозревается директор школы в Еткульском районе

Ущерб был нанесён областному бюджету.

Директор одной из школ в Еткульском районе решила подзаработать. Пользуясь своими полномочиями, она фиктивно трудоустроила в учреждение сотрудницу, которая ни разу не появлялась для исполнения своих обязанностей. При этом зарплата выплачивалась в полном объёме.

Частично деньги были присвоены директором. Всего же областному бюджету, откуда и поступают средства на оплату школьным сотрудникам, был нанесён ущерб в размере более 280 тысяч рублей.

Данное преступление выявлено сотрудниками полиции Челябинской области. Они же, совместно со Следственным комитетом России по Челябинской области, осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из школ Еткульского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")», — сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного директором школы преступления, а также выявлению других возможных преступных эпизодов. Предприняты меры для возмещения ущерба бюджету области. Расследование уголовного дела продолжается.