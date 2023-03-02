За месяц пожары унесли жизни 13 жителей Челябинской области

Неправильное использование электрооборудования и печей стали основными причинами возгораний

В минувшем феврале в нашем регионе произошло 370 пожаров, в результате которых погибли 13 человек. Как сообщили в областном управлении МЧС, столько же людей пострадали во время возгораний. В чрезвычайном ведомстве подчеркнули, что в сравнении с январем 2023 года показатели по пожарам и их жертвам снизились. На водных объектах происшествий не зафиксировали.

«Основными причинами возникновения пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Чаще всего объектом пожаров становилось жилье: многоквартирные и частные жилые дома, бани и сауны на территории частных домовладений»,— рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Специалисты призвали южноуральцев и гостей нашего региона к соблюдению правил пожарной безопасности. В первую очередь не стоит оставлять без присмотра маленьких детей, которые во время небезопасных игр могут устроить возгорание.

Март начался с довольно серьезных возгораний. Сегодня утром из пятиэтажки в Магнитогорске эвакуировали два десятка человек из-за пожара в подвале, который могла устроить женщина без определенного места жительства. Есть и примеры, когда неравнодушные южноуральцы оказывают помощь тем, кто попал в беду: недавно в Еманжелинске таксист вытащил из горящего частного дома семилетнюю девочку.