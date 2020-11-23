За кражу пальто из магазина сотрудницы полиции арестовали жителя Копейска

Мужчина ранее был судим.

В дежурную часть отдела полиции в Копейске обратились представители одного из магазинов с заявлением о краже товара — женского пальто. Они также предоставили сотрудникам правоохранительных органов все данные на возможного похитителя.

Похожего по приметам разыскиваемого обнаружили в одном из дворов Копейска сотрудницы патрульно-постовой службы полиции во время обхода территории. Молодой человек, увидев полицию, попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел.

Оказалось, что мужчина, 1996 года рождения, уже был ранее судим и сразу сознался в содеянном преступлении.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Также украденное пальто возвращено владельцам магазина.