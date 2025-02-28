За хулиганский звонок о бомбе жительницу Магнитогорска осудили на три года

44-летняя горожанка получила условный срок

Жительница Магнитогорска получила три года условно за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одном из городских кафе. Правобережный суд города установил, что женщина действовала из хулиганских побуждений. Звонок навеселе в ЕДДС едва не стоил ей свободы. Подробности — от пресс-службы суда.

Ложный звонок состоялся в сентябре прошлого года. В это время 44-летняя горожанка отдыхала в местной шашлычной. Она попросила телефон у своей знакомой и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в ЕДДС и сообщила о готовящемся взрыве в другом кафе-баре.



«Ложное сообщение об акте терроризма было воспринято реально. Подсудимая в судебном заседании заявила о полном признании вины», — передает пресс-служба Правобережного суда г. Магнитогорска.

Суд квалифицировал действия женщины по части 2 статьи 207 УК РФ как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.