За холод в квартирах поселка Саргазы накажут управляющую компанию

В ситуации разбирались сотрудники прокуратуры и Госжилинспекции

К замерзающим жителям квартир в поселке Саргазы выезжали сотрудники прокуратуры Сосновского района и Госжилинспекции. Они выясняли, почему температура воздуха в жилых помещениях поселка Саргазы не соответствует нормам. В пресс-службе Общероссийского народного фронта сегодня, 8 февраля, сообщили, что в отношении управляющей компании возбуждено административное дело.

Жители поселка Саргазы рассказали, что проблемы с отоплением в квартирах отмечаются после того, как в 2017 году в домах на улице Мира № 6 и 7 был проведен капремонт. Тогда изменилась схема сетей теплоснабжения — был установлен насос, который затем сломался и был заменен на аппарат меньшей мощности. В итоге в квартирах стало холодно. Значительно ниже нормативной температура воздуха в домах № 3, 7, 11, 13, 6, 12, 15 на улице Мира. В доме на улице Ленина, 20, по информации жителей, насос был вовсе снят.

Общественники считают, что у жителей есть основания требовать перерасчета платы за отопление.

«Надзорное ведомство подтвердило факты, изложенные активистами ОНФ, о том, что в ряде квартир температура воздуха не соответствует нормативам. К примеру, на улице Мира в доме № 13 настолько холодно, что жители укладывают детей спать в куртках. Также было установлено, что подвалы домов затоплены, о чем ранее мы также неоднократно заявляли, но управляющая организация не предприняла должных мер к решению многолетней проблемы», — рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

В отношении управляющей компании «АККТиВ», не обеспечившей нормальный температурный режим в жилых помещениях, возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил устройства тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей».

Госжилинспекцией региона в отношении УК возбуждено административное дело по ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии».