Пьяный житель Златоуста избил полицейского

В настоящее время проводятся следственные действия.

7 ноября в Златоусте один из сотрудников полиции доставил в местный отдел мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который был задержан за мелкое хулиганство. Градус сильно ударил в голову задержанному, и тот, пока полицейский проводил проверку по административному материалу, нанёс сотруднику правоохранительных органов несколько ударов.

Теперь любителю спиртного грозит более серьёзное наказание, нежели за мелкое хулиганство.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")», — сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия на сбор и закрепление доказательной базы. Обвинение мужчине пока не предъявлено — продолжается расследование уголовного дела.