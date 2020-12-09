Псевдодиректор фирмы предстанет перед судом в Челябинске

Мужчина стал «директором» фирмы за семь тысяч рублей.

К 41-летнему жителю Челябинска обратился неизвестный, который предложил ему стать фиктивным директором юридической фирмы. За это пообещал мужчине вознаграждение в семь тысяч рублей.

Для получения этих денег нужно было лишь предоставить свой паспорт в единый госреестр юридических лиц для внесения сведений как о единственном участнике и директоре фиктивной фирмы. После этого челябинец отправил в адрес налогового органа необходимый пакет документов, где было принято решение о государственной регистрации указанного юридического лица.

Так как «директор» никак не управлял фирмой, где он был единственным сотрудником, прокуратура Советского района осуществила свою проверку регистрации юрлица.

«Прокуратурой Советского района г. Челябинска утверждено обвинительное заключение в отношении 41-летнего жителя г. Челябинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ("Незаконное использование документов для образования юридического лица")», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено мировому судье судебного участка № 7 Тракторозаводского района Челябинска для рассмотрения по существу. Мужчине грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.