За четыре дня новогодних праздников на дорогах Челябинской области пострадали девять детей

Основной причиной аварий полицейские считают превышение скорости и выезд на встречную полосу

С 1 по 4 января в ДТП на дорогах Челябинской области получили травмы девять несовершеннолетних. Только за последние сутки два подростка попали в больницу, еще один отправлен на амбулаторное лечение, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального ГУ МВД.



По данным полиции, основными причинами аварий стали выезд на встречную полосу и несоответствие скорости условиям движения. Свою лепту внесла также неблагоприятная погода.

Только за 4 января в двух ДТП пострадали трое несовершеннолетних. Вечером в Центральном районе Челябинска «Вортекс Тинго» при повороте налево столкнулся с «Форд Фокусом». На амбулаторное лечение был отправлен 12-летний пассажир «Вортекса». Мальчик находился на переднем пассажирском сиденье, был пристегнут ремнем безопасности.

А вскоре на 19 килоемтре дороги Тюбук — Кыштым столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2113. В результате были госпитализированы и женщины-водители обоих автомобилей, и подростки из «Лады» — 14-летняя девочка и 11-летний мальчик. Они тоже были пристегнуты, но ремни помогли лишь частично.

Сотрудники УГИБДД по Челябинской области напоминают, что отправляясь в дорогу, тем более с детьми, водители должны обязательно узнавать прогноз погоды и соблюдать осторожность. Кроме того, правила дорожного движения требуют не ограничиваться ремнями безопасности в отношении детей младше семи лет: они обязательно должны сидеть в специальных креслах.