За четыре дня в Челябинской области проверили свыше 600 нелегальных мигрантов

Больше сотни выдворят за пределы страны

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В Челябинской области полиция за четыре дня обнаружила свыше 60 преступлений и 600 административных правонарушений в сфере миграции. Кто-то из иностранцев работал без соответствующего разрешения, кто-то не покинул страну после решения суда, передают в региональном ГУ МВД.

Так, в ходе рейда в Сосновском районе обнаружили предпринимателя, который не уведомил о заключении трудовых договоров с тремя иностранцами. Он устроил их монтажниками. Работодателю грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Также полиция задержала 27-летнего мигранта, который после решения суда не покинул страну самостоятельно. Сейчас его ждет принудительное выдворение. Еще одному иностранцу не дали незаконно пересечь границу.

Возбуждено 30 уголовных дел, судами приняты 104 решения о выдворении, для 57 мигрантов закрыли въезд в страну.