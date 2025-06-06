За 10 минут полиция Челябинска задержала подозреваемого в разбое

Ранее судимый мужчина и его соучастник забрали телефон у пенсионера

В лесном массиве Челябинска двое неизвестных напали на 65-летнего мужчину. Один из них, угрожая ножом, забрал у потерпевшего телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

На место разбоя прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Опросив пострадавшего, полицейские посадили пенсионера к себе в машину и начали поиск. Уже через несколько минут задержали одного из нападавших. Потерпевший опознал его, а нож, использованный при преступлении, был изъят.

Задержанным оказался 38-летний местный житель, ранее судимый. Второго участника пока ищут. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.