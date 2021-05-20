Южноуральцы смогут присоединиться к просветительскому онлайн‑марафону «Новое знание»

Зарубежные и российские эксперты в области науки, спорта, искусства и технологий расскажут о достижениях, которые меняют мир

Жители Челябинской области смогут послушать лекции выдающихся ученых, деятелей искусств и министров в рамках просветительского марафона «Новое знание». Мероприятия пройдут с 20 по 22 мая 2021 года как в очном формате в восьми российских городах, так и онлайн. Об этом сообщили накануне в пресс-службе Минобрнауки РФ.

За три дня более 150 спикеров, в числе которых Тимур Бекмамбетов, Денис Мацуев, Владимир Соловьев, Дмитрий Песков и другие эксперты в разных областях, расскажут участникам марафона об историях и достижениях, которые меняют мир. Например, южноуральцы узнают о том, какой путь прошел российский интернет-бизнес, что такое природоподобные технологии, как меняется сфера производства контента, и многом другом.

«Очные мероприятия просветительского марафона „Новое знание“ пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: историю и культуру, спорт, науку и технологии, индустрию и промышленность, информационные технологии. Все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию марафона на сайте проекта»,— сообщают в ведомстве.

Ознакомиться с программой просветительского марафона, послушать лекции и даже задать свои вопросы спикерам можно здесь.