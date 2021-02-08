Южноуральцы смогут оформить загранпаспорт детям за пять дней

Акцию организовало Управление по вопросам миграции

На Едином портале государственных и муниципальных услуг появилась возможность оформить заграничный паспорт сроком действия на пять лет детям до 14 лет. Срок изготовления документа составит всего пять дней. Такую акцию проводит Управление по вопросам миграции территориальных органов МВД России Челябинской области. С начала 2021 года в миграционной службе выдали уже более 70 загранпаспортов несовершеннолетним южноуральцам.

Добавим, в аэропорту имени Игоря Курчатова пока не возобновились рейсы за границу, поскольку не завершена реконструкция международного терминала.

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге уже возобновлены прямые рейсы в Ереван и с 14 февраля стартуют перелеты в Дубай. До конца марта самолеты из Екатеринбурга в ОАЭ будут летать раз в неделю по воскресеньям. Перевозки организует компания «Уральские авиалинии».