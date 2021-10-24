Южноуральцы перевели мошенникам полтора миллиона рублей

Сотрудники полиции напомнили самые распространенные схемы обмана

Жители Челябинской области перевели мошенникам 1,5 миллиона рублей, желая заработать денег. Полицейские возбудили уголовное дело. В ГУ МВД России по Челябинской области напомнили южноуральцам о том, какие схемы обычно используют мошенники для того, чтобы запуганные граждане перевели им свои деньги.

В этот раз потерпевшими стали один безработный и двое пенсионеров. Им позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок в интернете. Заинтересовавшись предложением, потерпевшие выполнили все действия, которые диктовали им мошенники, и перевели им 1,5 миллиона рублей. После этого они поняли, что их ввели в заблуждение, и обратились в полицию.

«По всем фактам совершенных противоправных деяний в территориальных органах внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“)»,— уточнили в ведомстве.

Как сообщают полицейские, злоумышленники придумывают самые разные предлоги, выманивая у граждан их сбережения. Но, как правило, есть несколько распространенных схем, среди которых: предложение заработать, сообщение о компенсации, сообщение о подозрительной активности на банковском счету, сообщение об участии гражданина в спецоперации по изобличению мошенников и предупреждение об оформлении незнакомцами кредита на имя потерпевшего. Однако всегда следует помнить о том, что банковские сотрудники никогда не запрашивают данные карт и счетов, пароли и коды; представители настоящих коммерческих структур не звонят незнакомцам с выгодными предложениями; сотрудники полиции и других силовых структур никогда не действуют «в тени» и не запугивают граждан в случае, если они отказываются выполнять какие-либо действия.