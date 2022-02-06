Южноуральцы перевели мошенникам более шести миллионов рублей

Возбуждены уголовные дела

11 южноуральцев перевели мошенникам более 6,3 миллиона рублей. Сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступлений, сообщили 6 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На уловки злоумышленников попались как работающие, так и безработные южноуральцы, как молодые, так и пенсионеры. Восьмерых из потерпевших мошенники, представившиеся сотрудниками банков, убедили перевести деньги на якобы безопасные счета. С наибольшей суммой расстался житель Озерска, положив на неизвестный счет более 1,7 миллиона рублей. Еще три южноуральца лишились крупных сумм, играя на бирже.

В отделах полиции возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Правоохранители устанавливают личности причастных к совершению преступлений.

«Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не доверять незнакомцам. Перед совершением финансовой операции рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалистов, посоветоваться с членами семьи. Не следует идти на поводу у тех, кого вы не знаете и не видите, тем более выполнять их инструкции»,— напомнили в ведомстве.