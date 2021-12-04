Южноуральцы перевели мошенникам более семи миллионов рублей

Сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступлений

Жители Челябинской области перевели мошенникам более семи миллионов рублей. Как сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, жертвами неизвестных стали 10 южноуральцев, проживающих в разных городах региона.

Так, четверым потерпевшим неизвестные представились сотрудниками банков и сообщили, что кто-то пытается получить доступ к их счетам или оформить кредит на их имя. Пытаясь спасти свои деньги, южноуральцы выполнили все действия, которые им диктовали мошенники, и лишились нескольких миллионов рублей.

Еще пять жителей получили предложения заработать на инвестициях. Вложив свои средства, потерпевшие так и не дождались прибыли, а «работодатели» перестали выходить на связь.

Еще один южноуралец хотел купить криптовалюту, но попал на мошеннический сайт и перечислил деньги на неизвестный счет.

«По всем фактам совершенных противоправных деяний в территориальных органах внутренних дел возбуждены уголовные дела»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские вновь просят южноуральцев не доверять незнакомцам и не переводить деньги на неизвестные счета.