Южноуральцы перевели мошенникам более четырех миллионов рублей

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и полицейскими

Жители Челябинской области перевели мошенникам более четырех миллионов рублей, поверив, что им звонят сотрудники банков и правоохранители. Возбуждены уголовные дела, сообщили 26 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одной из жертв мошенников стал 72-летний житель Кыштыма. Он рассказал полицейским, что ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что кто-то пытается изменить номер телефона, привязанный к его банковскому счету. После ответа потерпевшего, что он ничего не менял, абонент предложил пенсионеру обратиться в полицию. Но не успел кыштымец набрать номер полиции, как сотрудники ведомства сами ему позвонили.

«Мнимый сотрудник МВД сообщил, что проводится секретная операция, для проведения которой заявитель должен снять денежные средства, имеющиеся у него на счетах, и положить их на другой, якобы защищенный счет, пока проводится определенная проверка. Мужчина выполнил указания мошенников, обналичил денежные средства и положил на указанные неизвестным банковские счета 780 тысяч рублей. Некоторую сумму кыштымец оставил себе наличными средствами, но, когда неизвестные стали убеждать пенсионера, что денежные средства меченые и их необходимо тоже отправить на безопасный счет, мужчина осознал, что попался на уловки мошенников, поскольку деньги он получил в банкомате»,— сообщили в ведомстве.

На похожие уловки попались еще несколько жителей Челябинска, Миасса и Снежинска. Они перевели неизвестным более трех миллионов рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступлений.