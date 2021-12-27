Южноуральцы перевели мошенникам более 1,7 миллиона рублей

Сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступлений

Жители Челябинской области отдали мошенникам более 1,7 миллиона рублей. Кто-то поверил телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками банков, другие решили заработать на инвестициях, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Магнитогорске в полицию обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонила девушка и сообщила, что на ее имя пытаются оформить два кредита в разных банках. Чтобы мошенник не украл средства, пенсионерке рекомендовали пойти в кредитные организации и оформить кредиты самостоятельно, а затем перевести на якобы безопасные счета. Главным условием было не взаимодействовать с сотрудниками банков, так как они могут быть причастны к мошенничеству. Пенсионерка поверила сказанному, оформила кредиты на сумму 450 тысяч рублей и перевела мошенникам. Только на следующий день женщина поняла, что ее обманули.

Еще один случай мошенничества зарегистрирован в Копейске.

«23-летняя копейчанка пояснила, что на одном из сайтов обратила внимание на рекламу вкладов для инвестиций известного банка. Девушка перешла по ссылке, ввела свои данные, через несколько дней ей позвонили и рассказали о привлекательном инвестиционном вкладе, пообещав достойные проценты. Не задумываясь, в одном из банков она взяла кредит и перевела на указанный счет 15 тысяч рублей. Спустя несколько дней ей вновь позвонили и предложили инвестировать более крупную сумму. Девушка оформила кредит уже в другом банке и перевела на указанный счет еще 105 тысяч рублей. Спустя месяц, поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию», — рассказали в ведомстве.

Жертвами мошенников также стали жители Аши, Челябинска, Миасса, Сатки и Аргаяшского района.

В местных отделениях полиции возбуждены уголовные дела по статье 159 («Мошенничество»). Правоохранители разыскивают причастных к совершению преступлений.