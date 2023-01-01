Южноуральцы отдали «финансовым консультантам» более 1,2 млн рублей

Жертвы хотели получить прибыль, но лишились собственных накоплений

Мужчина из Златоуста и житель села Толсты, что под Варной, пострадали от действий лже-брокеров. Потерпевшие думали, что инвестируют свои сбережения в надежное дело, и отдали мошенникам более 1,2 млн рублей. Об этом 1 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

51-летний селянин поверил рекламе из интернета, перешел по указанной ссылке и заполнил анкету. В этот же день ему позвонил неизвестный, который назвал себя финансовым консультантом, и попросил перевести 43 тысячи рублей на указанный счет, а потом взять кредиты и также потратить их на инвестиции.



«Однако в дальнейшем попытка обналичить полученную прибыль успехом не увенчалась, а сами злоумышленники перестали выходить на связь. В общей сложности потерпевший лишился более 500 тысяч рублей»,

— отмечают в пресс-службе.

По схожей схеме почти 750 тысяч рублей потерял 68-летний житель Златоуста. В течение декабря он вкладывал деньги, как ему казалось, в прибыльный проект.

Сейчас мошенников и их деньги ищет полиция.