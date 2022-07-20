Южноуральца приговорили к условному лишению свободы за незаконную рыбалку

Житель Кыштыма дважды в течение года ловил рыбу в запрещенном месте

Два жителя Кыштыма незаконно наловили щуки на 42 тысячи рублей на озере Увильды в январе 2021 года на озере Увильды. Мужчины установили сети напротив детского спортивного лагеря «Юность». Позже в другом запрещенном месте один из них наловил еще рыбы на 351 тыс рублей. Его приговорили к условному лишению свободы за повторную рыбалку, сообщает отдел ГКНО региона.

«При назначении наказания Аргаяшский суд учел, что кыштымцы ранее не судимы, положительно характеризуются, в полном объеме возместили ущерб, причиненный Российской Федерации, и назначил подсудимым судебный штраф в размере 10 тысяч рублей. Сети, ледобур и ледоруб были конфискованы, как орудия совершения преступления», – отметили в ведомстве.

В ноябре 2021 года один из осужденных выехал на другой памятник природы, Аргазинское водохранилище, где наловил рипуса на 351 тыс. рублей. На суде мужчина признал свою вину, однако за рецидив ему было назначено полтора года лишения свободы условно с конфискацией сетей, лодки «Аквамастер» и весел.

Как в Челябинской области правильно ловить рыбу зимой и не нарушать правила? Читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».