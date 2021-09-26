Южноуральцев предупредили об ухудшении погоды

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение

Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погоды в предстоящий понедельник, 27 сентября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в отдельных районах региона прогнозируют гололед, дождь, переходящий в снег, и штормовой ветер.

«По данным синоптиков, 27 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, гололедные явления, налипание мокрого снега на провода, установление временного снежного покрова, в горах сильная гололедица. Усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 25 метров в секунду»,— говорится в сообщении.

Южноуральцам напомнили, что при сильном ветре не следует стоять под деревьями, линиями электропередач, прятаться на остановках общественного транспорта или около стен многоэтажных домов. Лучше всего укрыться от непогоды в подъезде.

Кроме того, при гололедице, снеге и ветре лучше воздержаться от длительных поездок и поездок на личном автомобиле. Лучше всего использовать общественный транспорт.

Напомним, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в предстоящий понедельник в Челябинской области ожидается похолодание до +5, +10°С. В Челябинске обещают до +9°С.